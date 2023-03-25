Оборонная поддержка, макрофин и спецтрибунал для РФ: Зеленский подвел итоги недели

Об этом президент рассказал в вечернем обращении.

Владимир Зеленский отметил, что на этой неделе было принято решение о новых пакетах помощи Украине от Соединенных Штатов, Литвы, Финляндии, Германии и Швеции.

"Есть пакет безопасности и сильные договоренности с Японией – еще раз хочу поблагодарить премьер-министра Кишиди за продуктивный визит", - добавил он.

В частности, глава государства сообщил, что 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС уже на счетах украинского Национального банка, а в Хорватии приняли программу лечения и реабилитации раненых защитников. Также Греция присоединилась к группе союзников, работающих над спецтрибуналом для РФ, Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Президент проинформировал о завершении обучения офицеров, в частности Национальной гвардии и Военно-Морских сил. Также он приветствовал решение, которое активизирует производство украинских беспилотников, заявив, что в этом году не менее 20 млрд грн направят на нужды для наших воинов.

"Шаг за шагом делаем все возможное и повсюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом.

Спасибо всем, кто усиливает нашу Украину! Слава всем, кто сражается за свободу для Украины!

Слава Украине!» – резюмировал президент.