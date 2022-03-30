Оборонная, финансовая и гуманитарная помощь, санкции против РФ: Зеленский поговорил с Байденом
Зеленский провел телефонный разговор с Байденом, в ходе которого президент США пообещал предоставить Украине $500 млн прямой бюджетной помощи
Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.
Президент Байден говорил сегодня с Президентом Зеленским о текущей работе Соединенных Штатов и их союзников и партнеров по доставке военной, экономической и гуманитарной помощи Украине и наложению серьезных санкций на Россию за ее агрессию против Украины.
В официальном сообщении Белого дома говорится, что лидеры обсудили круглосуточную работу США над выполнением основных запросов Украины по оказанию помощи. А также постоянные усилия Соединенных Штатов с союзниками и партнерами по выявлению дополнительных возможностей для оказания поддержки Украине.
Кроме того, президент Байден проинформировал Зеленского, что США намерены предоставить украинскому правительству $500 млн прямой бюджетной помощи.
Он также пересмотрел дополнительные санкции и гуманитарную помощь, о которых шла речь на прошлой неделе.
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