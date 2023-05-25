Об этом в телегах сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Сотрудничаем с Palantir по разным направлениям: оборона, восстановление, военные преступления, санкционные списки. Это подтверждает, что Украина — лучший полигон для тестирования технологий. Мощный сигнал для западных партнеров сотрудничать с нами еще больше", - отметил министр.

Кроме военной помощи, продукты Palantir позволяют документировать военные преступления России.

"Открываем новое направление - Palantir будет помогать Украине оптимизировать восстановление, в частности оценивать повреждения зданий и инфраструктуры. Ведь качественные и актуальные данные - основа для прозрачности восстановления и эффективного использования средств международных партнеров", - добавил Федоров.

Он сообщил, что компания Palantir – это мировой лидер по разработке программного обеспечения для анализа данных. С ней сотрудничает Минобороны США и уже сейчас Palantir помогает нам на поле боя.

"Спасибо CEO компании Алексу Карпу за постоянную поддержку. Именно он первым из гендиректоров крупных западных корпораций откликнулся на наше приглашение приехать в Украину в июне 2022 года и встретился с Президентом Владимиром Зеленским", - подчеркнул глава Минцифры.