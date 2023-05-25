Оборона, восстановление, военные преступления и санкции: Минцифры заключило меморандум с ІТ-компанией Palantir
Минцифры подписало меморандум об усилении цифрового сотрудничества с мировым лидером по разработке программного обеспечения для анализа данных компанией Palantir
Об этом в телегах сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Сотрудничаем с Palantir по разным направлениям: оборона, восстановление, военные преступления, санкционные списки. Это подтверждает, что Украина — лучший полигон для тестирования технологий. Мощный сигнал для западных партнеров сотрудничать с нами еще больше", - отметил министр.
Кроме военной помощи, продукты Palantir позволяют документировать военные преступления России.
"Открываем новое направление - Palantir будет помогать Украине оптимизировать восстановление, в частности оценивать повреждения зданий и инфраструктуры. Ведь качественные и актуальные данные - основа для прозрачности восстановления и эффективного использования средств международных партнеров", - добавил Федоров.
Он сообщил, что компания Palantir – это мировой лидер по разработке программного обеспечения для анализа данных. С ней сотрудничает Минобороны США и уже сейчас Palantir помогает нам на поле боя.
"Спасибо CEO компании Алексу Карпу за постоянную поддержку. Именно он первым из гендиректоров крупных западных корпораций откликнулся на наше приглашение приехать в Украину в июне 2022 года и встретился с Президентом Владимиром Зеленским", - подчеркнул глава Минцифры.
- Напомним, 2 июня в Украину прибыл главный исполнительный директор компании Palantir Алекс Карпо. Он отметил, что компания готова стать партнером Украины и помогать в секторе обороны, безопасности и цифровых технологий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.87
- Актуальное
- Важное