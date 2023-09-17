Оборона столицы и будущее фронта

Об интересе к этой теме свидетельствует и то, что среди всех книг издательства "Фабула" именно это издание лучше продавалось во время фестиваля "KyivBookFest". В эпицентре книги "Бой за Киев" – судьбы известных личностей, в биографии которых запечатлелись зимне-весенние события 2022 года. Книга об украинском сопротивлении, написанная кратко, без чрезмерной героизации. Она задает определенную референционную рамку, которую можно дополнять многими другими биографическими очерками и таким образом увеличивать масштаб изображения.

Большинство героев этой книги ("Герои Киева" – так она называется в финском переводе) – люди на фронте и люди в оккупации. Знакомство с этими лицами и публичная информация о них позволяют автору в ряде очерков прописывать их предысторию: до полномасштабного вторжения, до 2014 года, в юности, в детстве. Иногда эта предыстория связывает нынешнюю российско-украинскую войну с военными операциями России на северном Кавказе в конце ХХ – начале ХХІ веков, таким образом, Сергей Руденко напоминает нам о продолжительности имперской политики Российской Федерации и о консолидации народов в борьбе с империей зла.

Фото: Виктория Руденко

Герои книги – люди мотивированные, инициативные, самоотверженные, с видением будущего и пониманием путей совершенствования мира. Роман Ратушный, Татьяна Черновол, Игорь Лапин, Дмитрий Линько, Макс Левин… В очерке об Игоре Лапине, который в 2022 году "ловил танки" на перекрестке Гостомеля, воевал в Буче, на Луганщине и на Бахмутском направлении, Сергей Руденко приводит один заметный эпизод по военным будням Лапина летом 2014 года, в районе Луганского аэропорта. Случилось, значит, нашему военному одна жирная рыбина. Живая. И просится: мол, дадут тебе за меня полтора миллиона долларов, только ты меня выпусти. На это наш неподкупный командир отвечает: "Менять будем тебя не на бабло, а на наших пацанов". Так оно и вышло. А в 2022 году тот, кого отдали по обмену, вербовал новых москалей и отправлял на войну в Украину.

Фото: Виктория Руденко

Украинские военные, очерки о которых читаем в книге Сергея Руденко – это бывшие политики, юристы, журналисты, звезды сцены, IT-шники. Достаточно предметно изложен в книге военный опыт "Линукса" (Дмитрий Линько) - бывшего народного депутата, а затем заместителя председателя областного совета в Кропивницком. В свое время этот мужчина в должности командира роты батальона "Азов" участвовал в освобождении Мариуполя, боях за Пески и Марьинку, а также в боях под Иловайском. А весной 2022-го "Линукс" будет оборонять Киев в стратегически важных окрестностях столицы - в Гостомеле и Мощуне, после чего в должности командира спецподразделения "Стугна" будет воевать на Слобожанщине, Николаевщине, Черниговщине.

Фото: Виктория Руденко

"Я слушаю "Линукса", и в моей голове не укладывается все то, что произошло с этим 35-летним мужчиной за последние десять лет… Того, что пережил Линько, вполне хватило бы не на один рассказ, а на несколько жизней разных людей" , – заключает Сергей Руденко свой рассказ об этом воине.

Один из очерков посвящен известному кадровому военному, бывшему заместителю секретаря СНБО генерал-майору Сергею Кривоносу и его роли в обороне аэропорта "Киев" в Жулянах. Известна история, которая в контексте этой книги звучит в качестве примера консолидации разделенных между собой политических фигур. Другим таким примером является упоминавшееся в одном из первых глав книги прекращение борьбы за сферы влияния между командами Офиса президента и киевской мэрии, наступившее с началом российского вторжения.

Автор книги "Бой за Киев" не обходит и негативных явлений в украинском обществе, в частности, предательства. В одном из очерков говорится о бывшем высокопоставленном чиновнике Службы безопасности Украины Андрее Наумове, обвиняемом в государственной измене, передаче кацапам плана охраны Чернобыльской АЭС и незадекларированном вывозе из страны огромной суммы денег. В другом очерке отмечается, что вражеские диверсионно-разведывательные группы были сформированы в основном из этнических украинцев. По словам Руденко, 90% диверсантов – это украинцы, которые когда-то поехали за поребрик на заработки и там расположились станом, а теперь ФСБ нашло для них применение. Что ж, пожалуй, лучшей судьбы они и не заслужили. А процент поражает.

Разделы о личностях чередуются в книге с разделами об определенных ключевых явлениях, без которых рассказ об обороне Киева был бы явно неполным: российская пропаганда, белорусская ложь, российский террор, удар по телебашне, мародеры, Чернобыльская АЭС, внутренние междоусобия, материалы западной разведки, реза в Буче, а также – камуфляжная свадьба на блокпосту: потому что война войной, а свадьба – по плану. Самыми интересными с литературной стороны мне представляются несколько очерков о личностях: а именно о Романе Бессмертном, Евгении Спирине и Астамуре Гумбе.

Очерк о Бессмертном, как и очерки о Владимире Цыбулько и Лене Чичениной – это о том, как людям удалось выжить в оккупации под Киевом. О каждом из них можно сказать, что в марте прошлого года судьба хоть и загнала их в межевую ситуацию, но все же была к ним милосердной. Но только в сюжете о руководителе избирательного штаба Викторе Ющенко, одном из организаторов Оранжевой революции, соавторе Конституции Украины присутствуют некоторые непридуманные символические детали, подсвечивающие его историю. Экс-политика, преподавателя истории спрашивают, кто в его деревне царь, а после его смущения уточняют: кто князь? Разговор происходит на территории бывшего пригорода княжеской резиденции. Историк Бессмертный одной ногой стоит в XXI веке, а другой – в эпохе Киевской Руси. Мордвин или мариец дергает затвор АК-74У и вдруг вспоминает, что принадлежит к коренному народу, более древнему, чем россияне. По крайней мере, так я это вижу, не ищите в книге описания внутреннего состояния завоевателей.

Очерк о Евгении Спирине – когда-то луганском патологоанатоме и преподавателе философии, который в 2014 году из-за сепарских угроз переехал в Киев, стал главным редактором интернет-издания "Бабель", а с первых дней деокупации Бучи работал над эксгумацией человеческих тел и их идентификацией. Сюжет о Спирине автор книги закольцевал: начинается все с угрозы отрубить пальцы рук, а завершается потерей чувствительности в тех же пальцах.

Финальный портретный очерк в книге Сергея Руденко стартует за пределами Украины в абхазском городе Сухуми в 1989 году. Сначала, как и в случае со Спириным, это сюжет бегства от войны. Но 24 февраля 2022 года Астамур Гумба (между прочим, тоже – как и Спирин – философ по специальности), вернувшийся в Киев после проживания в Черногории, заявляет: "Мама, больше не убегу от войны". К сожалению, воевать молодому абхазцу за Украину пришлось недолго – война унесла у него жизнь, как и у Романа Ратушного, Макса Левина и многих других героев, память о которых должна быть сохранена.

Сознательно или нет, но автор книги "Бой за Киев" "расселил" своих действующих лиц в разных населенных пунктах Киевщины: Блиставица, Бородянка, Бровары, Буча, Гостомель, Демидов, Ирпень, Киев, Лукьяновка, Мотыжин, Мощун. Всюду, куда наткнулся враг, он наткнулся на сопротивление. Всюду, куда ступил враг, он сеял смерть. Потому что россияне не способны покорить себе Украину иначе. Единственный способ захвата, который у них есть – уничтожение. Предотвратить уничтожение и наших и так уж огромных жертв можно только с помощью необходимого количества современного мощного оружия. Потому что, как говорится, враг сам себя не победит. Эта книга, как и любая другая, не конвертируется в оружие, но освещение событий российско-украинской войны (надеюсь, что "Бой за Киев" будут переводить на другие языки так же активно, как переводили предыдущую книгу Сергея Руденко – политический портрет Владимира Зеленского ) работает на формирование общественного мнения, углубление эмпатии, осознание необходимости помощи Украине. Чем успешнее будет просветительская работа на международном уровне, тем меньше наших людей будет гибнуть на фронте.