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Оборона столицы и будущее фронта

Игорь Котик
17 сентября, 2023 воскресенье
10:00
Статьи

Битва за столицу – очевидно, самая важная в войне, от ее результата зависит судьба страны. Книга Сергея Руденко "Бой за Киев" и почти одновременное появление документального фильма "Битва за Киев" – подтверждение того, как весомы были военные действия в окрестностях столицы

Об интересе к этой теме свидетельствует и то, что среди всех книг издательства "Фабула" именно это издание лучше продавалось во время фестиваля "KyivBookFest". В эпицентре книги "Бой за Киев" – судьбы известных личностей, в биографии которых запечатлелись зимне-весенние события 2022 года. Книга об украинском сопротивлении, написанная кратко, без чрезмерной героизации. Она задает определенную референционную рамку, которую можно дополнять многими другими биографическими очерками и таким образом увеличивать масштаб изображения.

Большинство героев этой книги ("Герои Киева" – так она называется в финском переводе) – люди на фронте и люди в оккупации. Знакомство с этими лицами и публичная информация о них позволяют автору в ряде очерков прописывать их предысторию: до полномасштабного вторжения, до 2014 года, в юности, в детстве. Иногда эта предыстория связывает нынешнюю российско-украинскую войну с военными операциями России на северном Кавказе в конце ХХ – начале ХХІ веков, таким образом, Сергей Руденко напоминает нам о продолжительности имперской политики Российской Федерации и о консолидации народов в борьбе с империей зла.

Фото: Виктория Руденко

Герои книги – люди мотивированные, инициативные, самоотверженные, с видением будущего и пониманием путей совершенствования мира. Роман Ратушный, Татьяна Черновол, Игорь Лапин, Дмитрий Линько, Макс Левин… В очерке об Игоре Лапине, который в 2022 году "ловил танки" на перекрестке Гостомеля, воевал в Буче, на Луганщине и на Бахмутском направлении, Сергей Руденко приводит один заметный эпизод по военным будням Лапина летом 2014 года, в районе Луганского аэропорта. Случилось, значит, нашему военному одна жирная рыбина. Живая. И просится: мол, дадут тебе за меня полтора миллиона долларов, только ты меня выпусти. На это наш неподкупный командир отвечает: "Менять будем тебя не на бабло, а на наших пацанов". Так оно и вышло. А в 2022 году тот, кого отдали по обмену, вербовал новых москалей и отправлял на войну в Украину.

Фото: Виктория Руденко

Украинские военные, очерки о которых читаем в книге Сергея Руденко – это бывшие политики, юристы, журналисты, звезды сцены, IT-шники. Достаточно предметно изложен в книге военный опыт "Линукса" (Дмитрий Линько) - бывшего народного депутата, а затем заместителя председателя областного совета в Кропивницком. В свое время этот мужчина в должности командира роты батальона "Азов" участвовал в освобождении Мариуполя, боях за Пески и Марьинку, а также в боях под Иловайском. А весной 2022-го "Линукс" будет оборонять Киев в стратегически важных окрестностях столицы - в Гостомеле и Мощуне, после чего в должности командира спецподразделения "Стугна" будет воевать на Слобожанщине, Николаевщине, Черниговщине.

Фото: Виктория Руденко

"Я слушаю "Линукса", и в моей голове не укладывается все то, что произошло с этим 35-летним мужчиной за последние десять лет… Того, что пережил Линько, вполне хватило бы не на один рассказ, а на несколько жизней разных людей" , – заключает Сергей Руденко свой рассказ об этом воине.

Один из очерков посвящен известному кадровому военному, бывшему заместителю секретаря СНБО генерал-майору Сергею Кривоносу и его роли в обороне аэропорта "Киев" в Жулянах. Известна история, которая в контексте этой книги звучит в качестве примера консолидации разделенных между собой политических фигур. Другим таким примером является упоминавшееся в одном из первых глав книги прекращение борьбы за сферы влияния между командами Офиса президента и киевской мэрии, наступившее с началом российского вторжения.

Автор книги "Бой за Киев" не обходит и негативных явлений в украинском обществе, в частности, предательства. В одном из очерков говорится о бывшем высокопоставленном чиновнике Службы безопасности Украины Андрее Наумове, обвиняемом в государственной измене, передаче кацапам плана охраны Чернобыльской АЭС и незадекларированном вывозе из страны огромной суммы денег. В другом очерке отмечается, что вражеские диверсионно-разведывательные группы были сформированы в основном из этнических украинцев. По словам Руденко, 90% диверсантов – это украинцы, которые когда-то поехали за поребрик на заработки и там расположились станом, а теперь ФСБ нашло для них применение. Что ж, пожалуй, лучшей судьбы они и не заслужили. А процент поражает.

Разделы о личностях чередуются в книге с разделами об определенных ключевых явлениях, без которых рассказ об обороне Киева был бы явно неполным: российская пропаганда, белорусская ложь, российский террор, удар по телебашне, мародеры, Чернобыльская АЭС, внутренние междоусобия, материалы западной разведки, реза в Буче, а также – камуфляжная свадьба на блокпосту: потому что война войной, а свадьба – по плану. Самыми интересными с литературной стороны мне представляются несколько очерков о личностях: а именно о Романе Бессмертном, Евгении Спирине и Астамуре Гумбе.

Очерк о Бессмертном, как и очерки о Владимире Цыбулько и Лене Чичениной – это о том, как людям удалось выжить в оккупации под Киевом. О каждом из них можно сказать, что в марте прошлого года судьба хоть и загнала их в межевую ситуацию, но все же была к ним милосердной. Но только в сюжете о руководителе избирательного штаба Викторе Ющенко, одном из организаторов Оранжевой революции, соавторе Конституции Украины присутствуют некоторые непридуманные символические детали, подсвечивающие его историю. Экс-политика, преподавателя истории спрашивают, кто в его деревне царь, а после его смущения уточняют: кто князь? Разговор происходит на территории бывшего пригорода княжеской резиденции. Историк Бессмертный одной ногой стоит в XXI веке, а другой – в эпохе Киевской Руси. Мордвин или мариец дергает затвор АК-74У и вдруг вспоминает, что принадлежит к коренному народу, более древнему, чем россияне. По крайней мере, так я это вижу, не ищите в книге описания внутреннего состояния завоевателей.

Очерк о Евгении Спирине – когда-то луганском патологоанатоме и преподавателе философии, который в 2014 году из-за сепарских угроз переехал в Киев, стал главным редактором интернет-издания "Бабель", а с первых дней деокупации Бучи работал над эксгумацией человеческих тел и их идентификацией. Сюжет о Спирине автор книги закольцевал: начинается все с угрозы отрубить пальцы рук, а завершается потерей чувствительности в тех же пальцах.

Финальный портретный очерк в книге Сергея Руденко стартует за пределами Украины в абхазском городе Сухуми в 1989 году. Сначала, как и в случае со Спириным, это сюжет бегства от войны. Но 24 февраля 2022 года Астамур Гумба (между прочим, тоже – как и Спирин – философ по специальности), вернувшийся в Киев после проживания в Черногории, заявляет: "Мама, больше не убегу от войны". К сожалению, воевать молодому абхазцу за Украину пришлось недолго – война унесла у него жизнь, как и у Романа Ратушного, Макса Левина и многих других героев, память о которых должна быть сохранена.

Сознательно или нет, но автор книги "Бой за Киев" "расселил" своих действующих лиц в разных населенных пунктах Киевщины: Блиставица, Бородянка, Бровары, Буча, Гостомель, Демидов, Ирпень, Киев, Лукьяновка, Мотыжин, Мощун. Всюду, куда наткнулся враг, он наткнулся на сопротивление. Всюду, куда ступил враг, он сеял смерть. Потому что россияне не способны покорить себе Украину иначе. Единственный способ захвата, который у них есть – уничтожение. Предотвратить уничтожение и наших и так уж огромных жертв можно только с помощью необходимого количества современного мощного оружия. Потому что, как говорится, враг сам себя не победит. Эта книга, как и любая другая, не конвертируется в оружие, но освещение событий российско-украинской войны (надеюсь, что "Бой за Киев" будут переводить на другие языки так же активно, как переводили предыдущую книгу Сергея Руденко – политический портрет Владимира Зеленского ) работает на формирование общественного мнения, углубление эмпатии, осознание необходимости помощи Украине. Чем успешнее будет просветительская работа на международном уровне, тем меньше наших людей будет гибнуть на фронте.

Общество
Культура
Украина
образование
Киевщина
новости Киева
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