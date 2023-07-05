Оборона россиян в районе Клещиевки Донецкой области посыпалась, - Згурец

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"На днях под Бахмутом было выбивание противника из посадок, которые были вплотную к Клещиевке. Там в течение двух дней наши войска делали значительные усилия и там на ключевых опорных пунктах оборона россиян посыпалась", - сказал он.

По мнению эксперта, сегодня или завтра будут хорошие сводки от нашего Генштаба.

"Разговоры с нашими военными говорят о том, что было крайне сложно, но противника из нескольких посадок, которые с запада держали Клещиевку, оттеснили. Эта оборона проломлена, и россияне отступили. Думаю, что в отношении Бахмута стоит ждать хороших новостей", - подытожил Згурец.