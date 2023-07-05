Оборона россиян в районе Клещиевки Донецкой области посыпалась, - Згурец
На днях под Бахмутом ВСУ выбили противника из посадок, которые были вплотную к Клещиевке, - на ключевых опорных пунктах оборона россиян посыпалась
Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.
"На днях под Бахмутом было выбивание противника из посадок, которые были вплотную к Клещиевке. Там в течение двух дней наши войска делали значительные усилия и там на ключевых опорных пунктах оборона россиян посыпалась", - сказал он.
По мнению эксперта, сегодня или завтра будут хорошие сводки от нашего Генштаба.
"Разговоры с нашими военными говорят о том, что было крайне сложно, но противника из нескольких посадок, которые с запада держали Клещиевку, оттеснили. Эта оборона проломлена, и россияне отступили. Думаю, что в отношении Бахмута стоит ждать хороших новостей", - подытожил Згурец.
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