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Оборона россиян в Луганской области не самая надежная, - военный эксперт Коваленко

12 апреля, 2023 среда
13:19
война с Россией

Если Силы обороны прорвут оборону войск РФ в Луганской области во время активных действий, то россияне будут вынуждены бежать вплоть до Старобельска

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Если рассматривать все плацдармы – есть три, на которых мы можем совершать контрнаступательные действия – левобережная Херсонщина, Запорожская область и Луганщина. Донетчина – это исключительно оборонного типа плацдарм", - сказал он.

Коваленко подчеркнул, что это не секретная информация.

"Есть странное дело - россияне почему-то панически окапываются именно на юге, а Луганщина, если мы говорим о подготовке к обороне, мягко говоря, там линии обороны более ненадежны. Если их прорвут во время активных действий, то россияне будут вынуждены бежать очень быстро. до Старобельска. Довольно странное планирование оборонительных действий происходит, но не всегда действия россиян - это некая логика и рационализм и их можно как-то объяснять именно с позиций тактики и стратегии", - считает эксперт.

Луганщина
военные силы Украины
Война на Донбассе
наступление ВСУ
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