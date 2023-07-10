Оборона противника хрупкая, перемалывание артиллерией линии защиты – это вопрос времени, - Згурец

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Вспомним ситуацию вокруг Бахмута, где стоит 72-я отдельная мотострелковая бригада РФ, представители которой обращались об отсутствии обеспечения боеприпасами. А когда мы посмотрим на южный фронт, то, по моему мнению, оборона противника хрупкая. Во всяком случае, видим, что все тактические и оперативные резервы врага задействованы на южном фронте, возможность найти новые резервы у него достаточно ограничена, и теперь вопрос только во времени перемалывания нашей артиллерией линий обороны россиян, по разным оценкам, этот процесс может занять от двух до четырех месяцев. Сейчас мы говорим о том, что первый месяц прошел с обеспечением тактических успехов и в проверке устойчивости российской обороны. Сделаны выводы, ставка будет сделана на артиллерию, и именно это должно обеспечить будущее защиты противника. А использование кассетных боеприпасов существенно поможет проломлению вражеской обороны", - сказал военный эксперт.

Згурец отметил, что дальнейшее развитие событий покажет, насколько российские подразделения могут выдержать давление украинской армии.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, взимают под Бахмут дополнительные силы по другим направлениям в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.

4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз.

Также в субботу, 8 июля, сообщалось, что украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

9 июля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил , что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а российские захватчики местами оказываются в ловушке.

10 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении освобождено 24 км², на юге – 169 км².