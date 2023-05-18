Об этом президент рассказал в своем вечернем обращении.

Он отметил, что на заседании присутствовали командующие ключевыми направлениями фронта. Также Главком, Генштаб, разведка, безопасность. Обсуждали три основных аспекта военных реалий:

"Первое: бригады обороны – молодцы, главные стратегические задачи выполнили, детали сейчас не время сообщать. Второе: бригады наступления – молодцы, готовимся, без деталей. Третье: по защите гражданских граждан – воздушные силы – молодцы, здесь с деталями. Наши приоритеты на эту неделю, следующую и на ближайшее время в целом: дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, обучение и самолеты, дальнобойное оружие. И это будет".

Также президент сообщил, что провел сегодня и обстоятельное совещание с международниками – командой Офиса:

"Есть задача – удержать динамику международной поддержки и коммуникации ради Украины, достигнутую в первой половине мая, также и в эти недели. Уверен: выполним эту задачу".