Оборона Мариуполя войдет в учебники истории как позор русской армии, - Жорин
Сопредседатель ТрО "Азов" Максим Жорин сообщил, что, несмотря на численное преимущество российских войск, морские пехотинцы и бойцы "Азова" профессионально держат оборону Мариуполя и организуют контрнаступления
Об этом он рассказал в эфире Еспрессо.TV.
"Надо понимать, что очень долгое время Мариуполь находится в сложной военной и гуманитарной ситуации. Самая большая катастрофа состоит в том, что россияне достаточно цинично уничтожают гражданское население и инфраструктуру. И они это делают осознанно. Сегодня они устроили провокацию и рассказывали через громкоговоритель местным жителям, что Запорожье и Одесса уже захвачены и Украина забыла о них. Также они рассказывали, что теперь можно выехать только в Россию, но ошиблись с украинцами. Украина своих не бросает на произвол судьбы, в отличие от них.” – рассказал Жорин
Жорин отметил, что, несмотря на окружение города российскими оккупантами, украинские герои и воины держат оборону Мариуполя.
“Город окружен. Наши азовцы и морские пехотинцы мужественно защищают Мариуполь. Противник имеет в десятки раз больше техники и личного состава, но наши ребята обороняются профессионально и организуют контрнаступления, во время которых наносят многочисленные потери врагу. Оборона Мариуполя войдет в историю как позор российского войска", - добавил Жорин.
- Напомним, Мариупольский городской совет призывает украинцев звонить и писать оставшимся в городе родственникам и распространять правдивую информацию: эвакуация в Запорожье продолжается
- Оккупанты насильственно вывозят десятки тысяч жителей Мариуполя в Россию. При этом вытаскивают людей из подвалов и забирают паспорта.
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