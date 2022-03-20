Оборона Харькова успешна, враг получает по зубам, – боец ТрО

О ситуации вокруг Харькова и в самом городе на 19 марта и воскресным утром 20-го рассказал Валентин Дебелый, боец терробороны Харькова в эфире телеканала Еспресо.TV.



«Вчера вечером, 19 марта, враг продолжал уничтожать наш город. Снова под удар попала северная Салтовка, снова под удар попала Даниловка. Уже ближе к ночи обстрелы утихли, но это реальность, с которой сейчас Харьков живет» - отметил боец ТрО.



«Целый день работают МЧСники, большое им уважение и уважение, равно как и пожарные, и спасатели, воины, скорая, волонтеры – задействованы все, у нас такой объемный фронт».



Валентин Дебелый рассказал: «Враг, конечно, занимает некоторые позиции в области. У него такая тактика, он пытается обстреливать, затем пытается зайти в город. И каждый раз ВСУ, тероборона, добровольческие формирования дают врагу по зубам и он отходит назад, бывает на много-много километров».







Боец заметил: «Точутся бои, боевые столкновения продолжаются, но можно говорить, что мы успешно выполняем задачу, которая называется оборона Харькова. Надеюсь, очень скоро мы начнем переходить в контрнаступление, как уже мы делали на некоторых участках фронта».

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