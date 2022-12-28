Оборона, экономика, военные преступления РФ: Зеленский выступил в Раде

Видео выступления опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко .

"Мы должны по максимуму сотрудничать с нашими международными партнерами, с международным уголовным судом. То есть все элементы международного и национального правосудия будут выполнены для привлечения справедливой ответственности российских убийц и палачей. Все кто спланировал, начал и совершил агрессию против народа Украины. Ни одно преступление оккупантов в Украине не должно остаться без законного приговора и сколько бы ресурса и времени это ни потребовало - ответственность для оккупантов должна быть неотвратимой. , – подчеркнул Зеленский.

Также президент заявил, что украинский военно-промышленный комплекс будет одним из самых прогрессивных. Сейчас наши защитники – залог того, что время империй не вернется, поэтому украинцы должны соблюдать единство и справедливость.

"Единство это то, что позволяет сейчас нам выстоять, укреплять общество, наше государство. Побеждать вместе и изменять негативные тенденции многовековой истории, чем сильнее единство, тем больше и тем быстрее будет наша с вами победа. Если кто попытается сыграть против независимости Украины, политической , экономической или духовной независимости – наше государство будет отвечать мгновенно и жестко!" – добавил президент Украины.

Зеленский сказал, что Украина будет развивать отношения со странами Африки и Глобального Юга ради продовольственной безопасности.

Кроме того, наше государство должно трансформировать энергетику и стать лидером по построению зеленой энергетики.

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