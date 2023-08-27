Оборона, безопасность, санкции: Зеленский заявил о подготовке мощного сентября для Украины

Об этом он заявил в telegram.

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели", - подчеркнул он.

Зеленский заметил, что первым вопросом является защита. Это, по его словам, "новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших нуждах. Ожидаем решений".

Также он добавил, что это гарантии безопасности для Украины. "Уже скоро – следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности", - сообщил он.

"Постоянно добавляем смысл первого Форума оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир требует большей силы для своей защиты. Вместе имеем такой потенциал и продемонстрируем его", - подчеркнул глава государства.

Зеленский сообщил о подготовке участия Украины в международных мероприятиях, в частности, в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Очередной Саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира – неизменный приоритет. В течение недели – несколько совещаний по этим вопросам", - отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что Украину будет "слышать Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию".

Как напомнил Зеленский, на днях было принято новое санкционное решение Соединенных Штатов Америки против российских физических и юридических лиц, привлеченных к преступной депортации украинских детей с временно захваченной территории.

"Это важный шаг. Украина благодарна за него. Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их любой связи с родными, попытки научить их ненависти к родной стране – это российская геноцидная политика, заслуживающая одинакового осуждения всеми в мире. И я благодарю каждое государство, каждого лидера и все международные институты, которые помогают нам в восстановлении справедливости", - подчеркнул он.