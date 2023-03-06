Оборона Бахмута ВСУ превратилась в стратегическое поражение армии РФ, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"8 февраля РФ начала так называемую вторую битву за Донбасс. Россия ставила себе задачу выйти в зону Краматорска и Славянска. Эти вражеские действия велись с трех направлений, а именно: Купянск - Сватово - Кременная, зона Бахмута и Угледар. На сегодня ни на одном из этих направлений проломления обороны Украины не произошло", - подчеркнул Згурец.

По словам эксперта, силы армии РФ не смогли выполнить первый этап второй битвы за Донбасс.

"Бахмут сыграл ключевую роль. Тактическая оборона Бахмута была предпосылкой, чтобы ВСУ превратили оборону Бахмута в основу стратегического поражения РФ во время битвы за Донбасс. Бахмут обеспечил уничтожение значительного количества личного состава армии РФ. Фактор Бахмута сохраняется и дальше. ВСУ пытается расширить оперативный участок, который пытается замкнуть противник. Окружения города не происходит, ВСУ мощно держат фланги", - подчеркнул Згурец.