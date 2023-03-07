Оборона Бахмута и предстоящее контрнаступление украинской армии. Колонка Сергея Згурца

Оборона Бахмута

Почему удерживать Бахмут важно? Михаил Самусь, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network в разговоре со мной напомнил о публикациях в СМИ месячной давности о планах России по широкомасштабному наступлению. Тогда потенциальное наступление прогнозировалось в масштабах от 24 февраля 2022 года. Сейчас мы видим, что российские усилия сосредоточились на нескольких десятках километров. То есть из 2 тыс. км российское наступление сконцентрировалось в одной точке, которая является кровавой и напряженной, но это не широкомасштабное наступление .

Российское командование пыталось ввести нас в заблуждение, показывая, что основные усилия будут на Бахмуте, а на самом деле они пытались нанести главный удар у Угледара. Но мы знаем, что там произошло с российской группировкой. Были разбиты подразделения 155 бригады морской пехоты и другие подразделения армии РФ: уничтожено около 130 единиц бронетехники, включая танки.

После этого ситуация снова сконцентрировалась в районе Бахмута.

Директор New Geopolitics Research Network объяснил, почему там сосредотачиваются такие силы с украинской стороны по удержанию города. Во-первых, если украинское командование решило продолжать оборону, значит, для этого есть возможности в Бахмуте. Если украинская армия выходит из города, она будет отводиться на следующий оборонительный рубеж и действия будут повторяться, и нужно будет делать то же самое. Логика проста: если можно здесь отрабатывать, то не нужно отходить на другой рубеж. Во-вторых, Бахмут стал городом и местом, где украинская армия выиграла огромное количество времени. То есть мы понимаем, что Силы обороны в стратегическом плане готовятся к весенней кампании, где будут осуществляться мероприятия по освобождению украинских территорий. Это будут наступательные, контрнаступательные операции. Сейчас украинская армия готовится к этому, получая оружие, подготавливая подразделения и соединения. Поэтому время, которое украинская армия отвоевывает под Бахмутом, уникально ценно, что будет цениться нами и в апреле, когда ВСУ начнут отрабатывать свои операции.

Перспективы действий противника

Самусь заметил по поводу перспектив дальнейших действий и наступлений противника. Если в ноябре-декабре прошлого года мы говорили о необходимости для российской армии проведения следующей большой волны мобилизации, потому что у них на тот момент был недостаток в резервах. Силы у них есть, но не хватает наступательных группировок, которые были бы готовы сейчас к выполнению своих задач. Кроме того, когда сейчас начнется период весеннего бездорожья, это опять же снизит мобильность войск и возможность проведения наступательных действий. Противник уже пропускает окно возможностей, когда можно, пользуясь благоприятными погодными условиями, попытаться пробить украинскую оборону, например, на Угледаре, на Креминной и ломать нашу оборону на Бахмуте, чтобы двигаться на Славянск и Краматорск. Я веду к тому, что Путин не отменял политическую задачу, поэтому российской армии нужно брать Донецкую и Луганскую области, чтобы они могли показать это достижение как стратегическую победу. И это они могли бы продать как выполнение задачи так называемой СВО.



Если говорить об их перспективах, то, во-первых, политическая задача не отменена. Самусь уверен, что тот приказ, который подписывал в январе Герасимов, не отменен. Март будет очень тяжел до того момента, когда украинская армия станет действовать проактивно, навязывая уже свою картину на поле боя. Тогда россияне будут вынуждены менять свои действия. Так было на Херсонском плацдарме, когда противник решил принять сложное решение и перебросить свои войска на Донбасс, считая, что там им удастся добиться хоть какого-нибудь успеха.



Самусь считает, что будет продолжение, а возможно, будет еще одна попытка атак на Угледарском направлении, будут попытки на Креминной и конечно будут ломать Бахмут, показывая, что это может стать переломным моментом. У них Соледар был переломным моментом, так же они называли и Северодонецк и Лисичанск. Считаю, что март будет очень тяжелым и очень важным для того, чтобы украинская армия была готова и вышла на исходные позиции в благоприятных условиях.

Военный эксперт считает, что враг на Бахмутском или Угледарском направлениях проводит войну высокой интенсивности. Такую операцию нельзя проводить до 2025 года. Это просто невозможно с точки зрения наличия офицерских кадров или боеприпасов, которых не хватит у врага. Тем более что Пригожин каждый день нас информирует о том, какие у них проблемы с боеприпасами, как он пытается выбить для своих штурмовых групп хоть какую-нибудь поддержку. Три месяца столь интенсивной войны они могут выдержать на довольно узких участках. Если мы говорим Бахмут, Угледар – это десятки километров, а не сотни. То есть речь идет не об операциях, а о тактических действиях на отдельных направлениях с целью изменения ситуации, возможно, выхода на оперативное пространство, но им это не удается.

Неизбежное падение России

Если говорить об экономике РФ, то есть разные оценки. Некоторые говорят, что Россия справилась, Россия выдержала, и теперь она будет наращивать. Моя оценка такова, что за счет определенных движений на международной арене и внутри страны они достаточно профессионально сработали своими финансовыми и золото-валютными запасами. Им удалось избежать падения, но они оттянули это. Максимум, что у них осталось — это полгода более-менее нормальной жизни, к которой они привыкли, а потом будет падение.

Есть вопросы, что у них будет после проигрыша. Многие мечтают, что будет падение путинского режима, и будет шанс для демократических сил. Я думаю, что экономический провал и невозможность продолжения высокоинтенсивной войны повлечет за собой то, что Путин будет вынужден убраться с украинских территорий. Он будет пытаться удержать Крым, возможно, Донбасс, но у него не получится этого. И единственный выход для него, чтобы сохранить режим – это закрыться и изолироваться, создать сверхзакрытый, изолированный фашистский кровавый режим. И в таком состоянии этот режим может просуществовать и 20 лет, а потом еще кто-нибудь после Путина придет. Наша задача сделать так, чтобы этот режим существовал там, а не на нашей территории.