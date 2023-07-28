"Оболонь" и "Колос" сыграли вничью в матче-открытии нового сезона УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил в Киеве и закончился со счётом 0:0. Встреча "Оболонь" – "Колос" стала первой в новом сезоне УПЛ.

Сегодня, 28 июля, также встречаются "Верес" и "Полесье". Они начали свой матч в 19:00.

Украинская Премьер-лига

1-й тур

Пятница, 28 июля

"Оболонь" - "Колос" 0:0