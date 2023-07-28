"Оболонь" и "Колос" сыграли вничью в матче-открытии нового сезона УПЛ
В 1-м туре чемпионата Украины по футболу киевская "Оболонь" сыграла против "Колоса" из Ковалевки
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в Киеве и закончился со счётом 0:0. Встреча "Оболонь" – "Колос" стала первой в новом сезоне УПЛ.
Сегодня, 28 июля, также встречаются "Верес" и "Полесье". Они начали свой матч в 19:00.
Украинская Премьер-лига
1-й тур
Пятница, 28 июля
"Оболонь" - "Колос" 0:0
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