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"Оболонь" и "Колос" сыграли вничью в матче-открытии нового сезона УПЛ

28 июля, 2023 пятница
19:35
Спорт

В 1-м туре чемпионата Украины по футболу киевская "Оболонь" сыграла против "Колоса" из Ковалевки

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил в Киеве и закончился со счётом 0:0. Встреча "Оболонь" – "Колос" стала первой в новом сезоне УПЛ.

Сегодня, 28 июля, также встречаются "Верес" и "Полесье". Они начали свой матч в 19:00.

Украинская Премьер-лига

1-й тур

Пятница, 28 июля

"Оболонь" - "Колос" 0:0

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