Обоим было по 33 года: в Каменец-Подольской общине мать двоих детей не пережила известия о гибели мужа на фронте
На войне погиб воин из Каменец-Подольского района Андрей Твердохлеб, узнав об утрате, умерла его жена Марина
О двойном горе сообщил глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич.
"Двойное горе в Каменец-Подольской общине. Вчера пришло известие о гибели еще одного Героя - Андрея Твердохлеба. А сегодня стало известно о смерти его жены, Марины Твердохлеб, сердце которой не выдержало потери любимого", - говорится в сообщении.
В частности, он добавил, что сиротами осталось двое детей.
"Соболезнование родным и близким. Светлая память", - добавляется.
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