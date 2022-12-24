О двойном горе сообщил глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич.

"Двойное горе в Каменец-Подольской общине. Вчера пришло известие о гибели еще одного Героя - Андрея Твердохлеба. А сегодня стало известно о смерти его жены, Марины Твердохлеб, сердце которой не выдержало потери любимого", - говорится в сообщении.

В частности, он добавил, что сиротами осталось двое детей.

"Соболезнование родным и близким. Светлая память", - добавляется.

21 декабря стало известно, что активист из Симферополя, заключенный Кремлем в 2014 году по делу "крымских террористов", Геннадий Афанасьев погиб в Луганской области, защищая Украину с оружием в руках.

23 декабря стало известно, что в боях под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало родом из Львова.

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