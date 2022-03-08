Обновлены модели iPhone и iPad Air: Apple провела весеннюю презентацию технологических новинок. Тим Кук в синем свитере и желтых Apple Watch

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Генеральный директор Apple Тим Кук проводит в синем свитере и желтых Apple Watch.



Он представил iPhone 13 и iPhone 13 Pro в зеленом цвете.



Также был представлен новый iPhone SE с чипом А15, как у iPhone 13. Устройство оборудовано стеклом Ceramic Shield спереди и сзади. Его цена будет от $429.



Затем компания показала новый iPad Air с чипом М1. Там заявили, что он вдвое быстрее мощного планшета на Windows.



Его характеристики: передняя камера 12 Мп. Работа с 5G. Есть поддержка Apple Pencil и Magic Keyboard. Новый iPad Air выйдет в 5 цветах, цена начинается от $599.



Представили также новый набор Apple: новый компьютер Mac Studio и монитор к нему. Mac Studio стоит $1999 за версию с чипом М1 Max и $3999 с чипом М1 Ultra. Монитор стоит $1599.



Также был представлен процессор M1 Ultra.

Это будет мощным процессором для персональных компьютеров от Apple. Компания объединила два чипа M1 Max в один – Ultra.

Среди особенностей: - поддерживает до 128 Гб объединенной памяти; 20-ядерный (16 высокоскоростных и 4 энергоэффективных ядер); в 8 раз быстрее М1.