Обновленный бустер Pfizer защищает от Омикрона, - производитель

Об этом говорится в новом исследовании Biontech .

Американская фармкомпания Pfizer и ее германский партнер BioNTech провели исследование бустерной дозы их двухвалентной вакцины против COVID-19, в котором приняли участие около 80 взрослых пациентов.

"Сыворотки крови, собранные у участников через 7 дней после введения бустерной дозы двухвалентной вакцины против COVID-19, адаптированной к Omicron BA.4/BA.5, показали значительное усиление ответа нейтрализующих антител. Данные свидетельствуют о том, что бивалентный бустер обеспечит лучшую защиту от Omicron BA.4/BA.5, чем оригинальная вакцина для молодых и старших взрослых", – говорится в исследовании.

Сообщается, что двухвалентная вакцина Сomirnaty Original & Omicron BA.4/BA.5 адаптирована для борьбы против двух штаммов: оригинального и Омикрона с его субвариантами BA.4 и BA.5.

В компаниях заявили, что бустерная прививка этой вакциной вызвала сильный иммунный ответ.

"Вакцина хорошо переносилась, а первые данные показали профиль безопасности, похожий на профиль оригинальной вакцины", - добавили ученые.