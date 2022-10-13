Обновленный бустер Pfizer защищает от Омикрона, - производитель
Pfizer заявила, что ее обновленная бустерная вакцина защищает от Омикрона, мутации вируса SARS-CoV-2
Об этом говорится в новом исследовании Biontech .
Американская фармкомпания Pfizer и ее германский партнер BioNTech провели исследование бустерной дозы их двухвалентной вакцины против COVID-19, в котором приняли участие около 80 взрослых пациентов.
"Сыворотки крови, собранные у участников через 7 дней после введения бустерной дозы двухвалентной вакцины против COVID-19, адаптированной к Omicron BA.4/BA.5, показали значительное усиление ответа нейтрализующих антител. Данные свидетельствуют о том, что бивалентный бустер обеспечит лучшую защиту от Omicron BA.4/BA.5, чем оригинальная вакцина для молодых и старших взрослых", – говорится в исследовании.
Сообщается, что двухвалентная вакцина Сomirnaty Original & Omicron BA.4/BA.5 адаптирована для борьбы против двух штаммов: оригинального и Омикрона с его субвариантами BA.4 и BA.5.
В компаниях заявили, что бустерная прививка этой вакциной вызвала сильный иммунный ответ.
"Вакцина хорошо переносилась, а первые данные показали профиль безопасности, похожий на профиль оригинальной вакцины", - добавили ученые.
- 25 сентября в Минздраве объяснили, когда согласие родителей на вакцинацию ребенка против COVID-19 не требуется. Министерство здравоохранения еще в октябре прошлого года разрешило прививку против коронавируса детей от 12 лет, а недавно возможность создать иммунную защиту против этой инфекции решили предоставить и детям от 5 лет.
- Отметим, что в середине августа Великобритания одобрила вакцину Moderna от COVID-19, которая нацелена как на оригинальный штамм, так и на вариант Омикрон, став первой в мире сделавшей это страной.
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало утверждение двух вакцин против коронавируса производства Pfizer/BioNTech и Moderna, адаптированных под новый вариант Омикрона BA.1.
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