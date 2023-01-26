Об этом утверждают в Центре контроля и профилактики заболеваний США, сообщает The Reuters.

Вакцины помогли предотвратить заражение новым штаммом коронавируса и снизили смерность от недуга.

Прошлой осенью в США выпустили обновленные бустерные дозы вакцины, направленные на борьбу с одним из штаммов коронавируса – Омикроном. На основе выборки испытуемых, прививаемых, обнаружили, что они снижают смертность от заболевания.

"Сегодня у нас есть дополнительные доказательства того, что эти обновленные вакцины защищают людей от новых вариантов COVID-19" – заявил на брифинге журналистам доктор Брендан Джексон, руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США, отвечающий за борьбу с COVID-19.

В Украине подтвержден первый случай заражения новым штаммом коронавируса Кракен (XBB.1.5), который ранее обнаружили в более чем 30 странах, включая США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb