Обновленные вакцины Pfizer и Moderna помогут предотвратить заражение новыми штаммами коронавируса, - исследование
Обновленные вакцины против COVID-19 работают против новых штаммов недуга - речь идет о вакинах Pfizer и Moderna
Об этом утверждают в Центре контроля и профилактики заболеваний США, сообщает The Reuters.
Вакцины помогли предотвратить заражение новым штаммом коронавируса и снизили смерность от недуга.
Прошлой осенью в США выпустили обновленные бустерные дозы вакцины, направленные на борьбу с одним из штаммов коронавируса – Омикроном. На основе выборки испытуемых, прививаемых, обнаружили, что они снижают смертность от заболевания.
"Сегодня у нас есть дополнительные доказательства того, что эти обновленные вакцины защищают людей от новых вариантов COVID-19" – заявил на брифинге журналистам доктор Брендан Джексон, руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США, отвечающий за борьбу с COVID-19.
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