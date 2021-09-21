Обновленная система электронных платежей заработает в августе следующего года: что это даст

Об этом сообщила пресс служба НБУ.



Согласно сообщению, с 20 августа 2022 заработает новое поколение системы электронных платежей НБУ на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме.



В Пресс-служба объяснили, что это даст банкам и бизнесу новые возможности и повысит безопасность платежей. Кроме того, внедрение нового международного стандарта обогатит платеж додатоковою информации, а значительное количество процессов при обработке платежей будет автоматизирована.



По словам заместителя председателя НБУ Алексея Шабана, осовременивание СЭП в соответствии с новым международным стандартом даст возможность модернизировать финансовую инфраструктуру, повысить конкурентоспособность Украины и будет способствовать ее интеграции с мировыми рынками, которые уже работают по этому стандарту.



"Мы уверены, что банковская система способна успешно и вовремя перейти на этот новый стандарт и сделать его востребованным и удобным как для клиентов, так и для банков", - цитирует пресс служба слова Шабана.



Следовательно, отметили в пресс служба, для слаженного перехода на модернизированный режим работы участники СЭП обязаны с 31 октября подключиться к комплексному тестированию взаимодействия с осовремененным поколением системы. До 20 августа они должны внести изменения в регламенты работы своих систем автоматизации, формирование балансов за день и другой отчетности.



Таким образом, с 20 августа следующего года все межбанковские платежные операции будут проходить через СЭП нового поколения.

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