Обновления стандартов лечения, закупка медикаментов и подготовка больниц: как Минздрав готовится к новой COVID-вспышке
Министерство здравоохранения готовится к новой вспышке коронавируса из-за штамма "Дельта": закупает лекарства, готовит больницы и составляет план действий
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
По его словам, сейчас определено 257 "ковидных" больниц, которые разделены на первую и вторую очередь.
"В указанных медучреждениях уже сегодня доступны почти 39 тыс койко-мест, из них 96% с подведенным кислородом", - сообщил Радуцкий.
Он отметил, что Министерство разработало план действий с учетом трех возможных вариантов развития пандемии:
- оптимистичный (максимально 42 тыс. пациентов в больницах)
- умеренный (до 52 тыс. человек);
- пессимистичный (более 70 тыс. больных).
В случае резкого ухудшения эпидситуации, планируют разворачивать дополнительные койко-места.
Радуцкий отметил, что сейчас происходит адаптация маршрутов доставки пациентов с коронавирусом в ближайшую больницу.
"Весной, во время пика третьей волны, были случаи, когда в одном регионе больницы переполнены, а в соседней области еще достаточное количество свободных мест. Система маршрутов доставки пациентов в больницы должна стать более гибкой и адаптивной", - сообщил он.
По его словам, Минздрав завершает обновление стандарта лечения пациентов с COVID-19 согласно рекомендациям ВОЗ. В ближайшее время он должен быть одобрен.
Радуцкий отметил, что 417 новых машин экстренной медицинской помощи уже работают в регионах. А в этом году планируется закупить еще 416 "скорых". Для полного обновления парка экстренной медицинской помощи в перспективе нужно приобрести еще 600 авто.
Также правительство выделило субвенцию в 693 млн грн на приобретение кислородных концентраторов. Они предназначены для пациентов, перенесших тяжелую стадию болезни, для дальнейшей реабилитации дома.
Часть концентраторов приобретена, другие - до конца сентября поставят в регионы, - пишет председатель комитета.
В опорные больницы закупили и доставили 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов.
Минздрав также провело тендеры на закупку медпрепаратов для лечения коронавируса на сумму 105 млн гривен. В ближайшее время эти лекарства должны доставить в больницу.
- Напомним, в Украине растет количество больных коронавирусом, поэтому прогнозируют новую вспышку пандемии.
- Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что оснований для введения жесткого карантина в начале сентября пока нет.
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