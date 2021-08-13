Обновления стандартов лечения, закупка медикаментов и подготовка больниц: как Минздрав готовится к новой COVID-вспышке

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, сейчас определено 257 "ковидных" больниц, которые разделены на первую и вторую очередь.

"В указанных медучреждениях уже сегодня доступны почти 39 тыс койко-мест, из них 96% с подведенным кислородом", - сообщил Радуцкий.

Он отметил, что Министерство разработало план действий с учетом трех возможных вариантов развития пандемии:

оптимистичный (максимально 42 тыс. пациентов в больницах)

умеренный (до 52 тыс. человек);

пессимистичный (более 70 тыс. больных).

В случае резкого ухудшения эпидситуации, планируют разворачивать дополнительные койко-места.

Радуцкий отметил, что сейчас происходит адаптация маршрутов доставки пациентов с коронавирусом в ближайшую больницу.

"Весной, во время пика третьей волны, были случаи, когда в одном регионе больницы переполнены, а в соседней области еще достаточное количество свободных мест. Система маршрутов доставки пациентов в больницы должна стать более гибкой и адаптивной", - сообщил он.

По его словам, Минздрав завершает обновление стандарта лечения пациентов с COVID-19 согласно рекомендациям ВОЗ. В ближайшее время он должен быть одобрен.

Радуцкий отметил, что 417 новых машин экстренной медицинской помощи уже работают в регионах. А в этом году планируется закупить еще 416 "скорых". Для полного обновления парка экстренной медицинской помощи в перспективе нужно приобрести еще 600 авто.

Также правительство выделило субвенцию в 693 млн грн на приобретение кислородных концентраторов. Они предназначены для пациентов, перенесших тяжелую стадию болезни, для дальнейшей реабилитации дома.

Часть концентраторов приобретена, другие - до конца сентября поставят в регионы, - пишет председатель комитета.

В опорные больницы закупили и доставили 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов.

Минздрав также провело тендеры на закупку медпрепаратов для лечения коронавируса на сумму 105 млн гривен. В ближайшее время эти лекарства должны доставить в больницу.

Напомним, в Украине растет количество больных коронавирусом, поэтому прогнозируют новую вспышку пандемии.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что оснований для введения жесткого карантина в начале сентября пока нет.

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