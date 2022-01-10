Обновление Twitter: в соцсети появится функция фото- и видеореакций на твиты
Twitter тестирует новую функцию под названием "цитирование твита с реакцией", где можно поместить копию твита в фото или видео вместо того, чтобы просто ответить на него текстом
Об этом сообщает The Verge.
Некоторые пользователи и сотрудники издания The Verge озабочены тем, что твиты с реакциями в будущем могут использоваться для преследования. В конце концов Twitter заявил, что для него безопасность людей является приоритетом.
"Хотя мы не ожидаем, что новая функция будет использована в ущерб, мы будем внимательно следить за использованием продукта и гарантировать, что любые злоупотребления будут рассматриваться в соответствии с правилами Twitter", - заявила представительница компании Вивиана Виволл.
Как будет работать функция
В настоящее время она доступна для ограниченного круга пользователей iOS.
В меню ретвита будет кнопка "Цитировать твит с реакцией". После нажатия можно будет сделать фото или видео. Также можно выбрать медиаконтент из галереи.
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