Обновление Twitter: в соцсети появится функция фото- и видеореакций на твиты

Об этом сообщает The Verge.



Некоторые пользователи и сотрудники издания The Verge озабочены тем, что твиты с реакциями в будущем могут использоваться для преследования. В конце концов Twitter заявил, что для него безопасность людей является приоритетом.



"Хотя мы не ожидаем, что новая функция будет использована в ущерб, мы будем внимательно следить за использованием продукта и гарантировать, что любые злоупотребления будут рассматриваться в соответствии с правилами Twitter", - заявила представительница компании Вивиана Виволл.



Как будет работать функция



В настоящее время она доступна для ограниченного круга пользователей iOS.



В меню ретвита будет кнопка "Цитировать твит с реакцией". После нажатия можно будет сделать фото или видео. Также можно выбрать медиаконтент из галереи.

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