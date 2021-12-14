Обновление iOS от Apple: владельцы iPhone смогут назначать наследников своих цифровых данных
Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS версии 15.2, согласно которому владельцы айфонов смогут назначать цифровых наследников
Об этом сообщает пресс-служба Apple.
С помощью приложения "Цифровое наследие" (Digital Legacy) владельцы iPhone и iPad смогут назначить цифровых наследников, которые получат доступ к аккаунту iCloud в случае их смерти.
Кроме этого, после обновления появилась функция, показывающая, какие детали в iPhone заменили и использовали ли для этого оригинальные запчасти Apple. Функция станет доступна в "Настройках" в разделе об устройстве, если пользователь заменит запчасти.
Также компания обновила отчеты о конфиденциальности. В "Настройках" можно увидеть, как часто программы получали доступ к геопозиции, фотографиям, микрофону, камере и контактам за последние семь дней.
- Напомним, 17 ноября Apple объявила о запуске "Сервиса самостоятельного ремонта", который позволит потребителям техники ремонтировать собственные гаджеты. Сначала в продаже появятся запчасти для iPhone 12 и iPhone 13, а позже – для компьютеров Mac с чипами M1.
- 19 ноября стало известно , что американская компания Apple хочет выпустить беспилотный автомобиль к 2025 году.
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