Обновление iOS от Apple: владельцы iPhone смогут назначать наследников своих цифровых данных

Об этом сообщает пресс-служба Apple.



С помощью приложения "Цифровое наследие" (Digital Legacy) владельцы iPhone и iPad смогут назначить цифровых наследников, которые получат доступ к аккаунту iCloud в случае их смерти.



Кроме этого, после обновления появилась функция, показывающая, какие детали в iPhone заменили и использовали ли для этого оригинальные запчасти Apple. Функция станет доступна в "Настройках" в разделе об устройстве, если пользователь заменит запчасти.



Также компания обновила отчеты о конфиденциальности. В "Настройках" можно увидеть, как часто программы получали доступ к геопозиции, фотографиям, микрофону, камере и контактам за последние семь дней.

Напомним, 17 ноября Apple объявила о запуске "Сервиса самостоятельного ремонта", который позволит потребителям техники ремонтировать собственные гаджеты. Сначала в продаже появятся запчасти для iPhone 12 и iPhone 13, а позже – для компьютеров Mac с чипами M1.

19 ноября стало известно , что американская компания Apple хочет выпустить беспилотный автомобиль к 2025 году.