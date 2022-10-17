Обнаруживать самовольное строительство обяжут местные власти, - нардеп Шуляк
Местные власти планируют обязать проверять объекты строительства и выявлять самовольную застройку на их территории
Об этом информирует в телеграмме Верховная Рада Украины .
Законопроект №5655, который обяжет органы местного самоуправления проверять объекты строительства и выявлять самовольную застройку – инициировала народный депутат Украины Елена Шуляк. Парламент вскоре намерен принять проект закона.
"Местные власти будут проверять застройку в трех случаях. Первое – застройщик не получил право на выполнение работ. Второе – есть сообщения от граждан или организаций о нарушении строительного законодательства. И третье – если по результатам автоматического программного анализа в э-системе объект имеет высокий уровень риска", – объяснила Шуляк.
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