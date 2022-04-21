Обнаружили мертвую семью уже второго российского топ-менеджера: в Испании нашли тела Сергея Протосени, его жены и дочери

Об этом сообщил Телеграмм-канал Baza со ссылкой на телеканал Telecinco.

По информации каталонской полиции, тела трех человек были найдены во вторник, 19 апреля, в доме в курортном городе Льорет-де-Мар (провинция Жирона). В пресс-службе полиции подчеркнули, что рассматривается версия, по которой мужчина мог убить членов своей семьи, а затем покончить с собой.

По данным телеканала, состояние топ-менеджера "Новатека" оценивалось в 400 млн евро. Также отмечается, что Протосеня проживал во Франции, а в Испанию приехал с семьей на пасхальные праздники.

Напомним, в понедельник 18 апреля при подобных загадочных обстоятельствах произошло еще одно убийство семьи высокопоставленного чиновника ведущей российской компании. В Москве бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев застрелил свою жену и дочь в квартире, а затем покончил с собой.

Также сегодня в России загорелся один из ключевых НИИ Минобороны РФ.

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