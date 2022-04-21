Обнаружили мертвую семью уже второго российского топ-менеджера: в Испании нашли тела Сергея Протосени, его жены и дочери
В Испании найдены мертвыми экс-топ-менеджер компании "Новатек" Сергей Протосеня вместе с семьей
Об этом сообщил Телеграмм-канал Baza со ссылкой на телеканал Telecinco.
По информации каталонской полиции, тела трех человек были найдены во вторник, 19 апреля, в доме в курортном городе Льорет-де-Мар (провинция Жирона). В пресс-службе полиции подчеркнули, что рассматривается версия, по которой мужчина мог убить членов своей семьи, а затем покончить с собой.
По данным телеканала, состояние топ-менеджера "Новатека" оценивалось в 400 млн евро. Также отмечается, что Протосеня проживал во Франции, а в Испанию приехал с семьей на пасхальные праздники.
- Напомним, в понедельник 18 апреля при подобных загадочных обстоятельствах произошло еще одно убийство семьи высокопоставленного чиновника ведущей российской компании. В Москве бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев застрелил свою жену и дочь в квартире, а затем покончил с собой.
- Также сегодня в России загорелся один из ключевых НИИ Минобороны РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное