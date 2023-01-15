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Обнаруженная в Молдове часть ракеты имеет 80 кг взрывчатки

15 января, 2023 воскресенье
11:42
война с Россией

Вчера после российского массированного обстрела Украины в приграничном регионе Молдовы обнаружили обломки ракеты

Об этом сообщает пресс-служба министерства в telegram .

"В обломках ракеты, упавшей вчера в районе Ларги, нашли взрывное устройство. Гражданам рекомендуют не приближаться к охранной зоне, где обнаружена взрывчатка", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что оперативная группа пограничников при осмотре места падения ракеты обнаружила боеголовку. После этого группа инженеров из отдельного батальона Codru Национальной армии была приглашена для тщательного обследования и установления метода устранения опасности.

"В то же время из-за рисков, связанных с наличием взрывчатки, зона охраны была увеличена, а группы национальной полиции и пограничной полиции принимают специальные меры и обеспечивают охрану периметра, чтобы не было опасности для населения", - рассказали в пресс-службе.

Украинским властям также сообщили о наличии взрывчатки в боеголовке разбитой ракеты. Это уже третий случай, когда остатки ракет от обстрелов Украины падают на территорию страны.

По предварительным данным, боевая часть ракеты содержит примерно 80 килограммов взрывчатого вещества. Местных жителей просят не приближаться к месту падения ракеты.

  • В МВД Молдовы заявили, что 31 октября на территорию страны упала российская ракета , которую якобы сбила украинская ПВО.
  • 5 декабря во время массированного удара РФ по Украине на территорию Молдовы упала ракета , однако в ракете саперы не обнаружили взрывчатых веществ.
  • 14 января после массированного обстрела российскими войсками территории Украины, обломки ракеты на севере Молдовы обнаружили полицию в районе пограничного сектора Ларга.

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