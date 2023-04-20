Обнаружение ПВО Украины и компенсация высокоточных ракет: в ISW объяснили почему РФ использует "шахеды"
РФ продолжает использовать дроны-камикадзе типа "Шахед" и другие малоточные системы, пытаясь компенсировать нехватку высокоточных ракет и выявить ПВО Украины.
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны ISW.
По мнению представителей Института, в ночь с 18 на 19 апреля российские силы запустили 11 беспилотников "Шахед-131/136" на юге Украины из акватории Азовского моря, 10 из которых были сбиты ПВО Украины. По мнению представителей ВСУ, удар БПЛА был намеренной попыткой найти и уничтожить украинские системы ПВО.
Российские блоггеры активно обсуждают важность нанесения ударов по средствам ПВО ВСУ перед любым потенциальным украинским контрнаступлением.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что с 11 сентября 2022 года Россия использовала почти все свои стратегические ракетные запасы и что украинские силы сбили 750 из 850 ракет, выпущенных российскими войсками в Украине за этот период.
Он также отметил, что российские вооруженные силы перешли на более дешевые варианты с меньшей дальностью действия, такие как управляемые авиабомбы, и сняли с хранения ракеты типа Х-55 для восстановления.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.47
Покупка 37.47Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное