Об этом сообщают аналитики Института изучения войны ISW.

По мнению представителей Института, в ночь с 18 на 19 апреля российские силы запустили 11 беспилотников "Шахед-131/136" на юге Украины из акватории Азовского моря, 10 из которых были сбиты ПВО Украины. По мнению представителей ВСУ, удар БПЛА был намеренной попыткой найти и уничтожить украинские системы ПВО.

Российские блоггеры активно обсуждают важность нанесения ударов по средствам ПВО ВСУ перед любым потенциальным украинским контрнаступлением.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что с 11 сентября 2022 года Россия использовала почти все свои стратегические ракетные запасы и что украинские силы сбили 750 из 850 ракет, выпущенных российскими войсками в Украине за этот период.

Он также отметил, что российские вооруженные силы перешли на более дешевые варианты с меньшей дальностью действия, такие как управляемые авиабомбы, и сняли с хранения ракеты типа Х-55 для восстановления.