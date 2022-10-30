Обнародованы судейские записки боя Ломаченко против Ортиса
Украинский боксер Василий Ломаченко обеспечил себе победу над американцем Джемейном Ортисом во второй половине боя
Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.
Ломаченко отдали победу все три судьи – 117:111, 116:112, 115:113.
Из их записки следует, что Ортис лидировал по очкам в первой половине боя, однако украинец перехватил инициативу и обеспечил себе победу в последних шести раундах. Их ему отдали Марк Консентино и Фрэнк Ломбарди. Джон Маккей в двух из этих раундов увидел преимущество американца.
- 30 октября Василий Ломаченко единогласным решением судей победил Джемейна Ортиса .
- Сразу после поединка американский боксер Девин Хейни согласился провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Василия Ломаченко.
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