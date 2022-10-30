Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

Ломаченко отдали победу все три судьи – 117:111, 116:112, 115:113.

Из их записки следует, что Ортис лидировал по очкам в первой половине боя, однако украинец перехватил инициативу и обеспечил себе победу в последних шести раундах. Их ему отдали Марк Консентино и Фрэнк Ломбарди. Джон Маккей в двух из этих раундов увидел преимущество американца.