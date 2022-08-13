Обнародованы спутниковые снимки последствий взрывов на аэродроме Зябровка в Беларуси
Компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки, на которых видны последствия взрывов, произошедших на белорусском аэродроме Зябровка, который россияне использовали для атак на Украину
Фото Maxar выложил в twitter .
"На изображение можно увидеть следы от недавнего взрыва на главной взлетно-посадочной полосе, а рядом видна сожженная растительность", - прокомментировали в компании снимки.
По данным ВСУ, РФ использует аэродром Зябровка для нападений на украинские города. Однако Украина исключает причастность к взрывам на аэродроме.
В Беларуси утверждают, что взрывов в Згбровке вообще не было, а произошло возгорание двигателя на одной из единиц техники.
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В ночь на 11 августа в районе белорусского аэродрома Зябровка раздались взрывы, были видны не менее 4 вспышки. Минобороны Беларуси объяснило вспышки возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя.
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