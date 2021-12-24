Обнародованы снимки со спутника, где Россия продолжает наращивать военные силы у украинской границы
Американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки, показывающие, что Россия продолжает наращивать свои силы в оккупированном Крыму и вблизи восточных границ Украины в последние недели
Об этом сообщает Reuters.
Снимки, предоставленные американской компанией по космическим технологиям Maxar Technologies, демонстрируют, что РФ в течение последних недель продолжала увеличивать количество военных в оккупированном Крыму и вблизи восточных границ Украины, пока Путин требовал от Запада "гарантий безопасности".
В пятницу, 24 декабря, Кремль повторил, что оставляет за собой право перемещать свои силы на российской территории, как считает нужным.
"В течение последнего месяца наши спутниковые снимки высокого разрешения наблюдали ряд новых российских развертываний в Крыму, а также на нескольких тренировочных участках на западе России вдоль периферии украинской границы", - говорится в заявлении Maxar.
Сообщается об увеличении активности на трех объектах в Крыму и пяти объектах на западе России.
На опубликованных снимках видна база в оккупированном Крыму, наполненная сотнями единиц бронетехники и танков по состоянию на 13 декабря. Спутниковое изображение Maxar той же базы в октябре показывало, что база тогда была полупустой.
Как сообщают в компании, в российский гарнизон прибыло новое подразделение бригадного уровня, состоящее из нескольких сотен единиц бронетехники, включающей БМП, танки, самоходную артиллерию и средства противовоздушной обороны.
Другие изображения Maxar демонстрируют скопления на полигоне "Солоти" в России вблизи украинской границы. Фотографии, сделанные в начале декабря, показывают большую концентрацию военной техники, чем в сентябре.
Также есть фотографии наращивания военных сил в Ельне, российском городе примерно в 260 км к северу от украинской границы, и на полигоне "Погоново" близ Воронежа на юге России.
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