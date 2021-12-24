Обнародованы снимки со спутника, где Россия продолжает наращивать военные силы у украинской границы

Об этом сообщает Reuters.



Снимки, предоставленные американской компанией по космическим технологиям Maxar Technologies, демонстрируют, что РФ в течение последних недель продолжала увеличивать количество военных в оккупированном Крыму и вблизи восточных границ Украины, пока Путин требовал от Запада "гарантий безопасности".



В пятницу, 24 декабря, Кремль повторил, что оставляет за собой право перемещать свои силы на российской территории, как считает нужным.



"В течение последнего месяца наши спутниковые снимки высокого разрешения наблюдали ряд новых российских развертываний в Крыму, а также на нескольких тренировочных участках на западе России вдоль периферии украинской границы", - говорится в заявлении Maxar.



Сообщается об увеличении активности на трех объектах в Крыму и пяти объектах на западе России.



На опубликованных снимках видна база в оккупированном Крыму, наполненная сотнями единиц бронетехники и танков по состоянию на 13 декабря. Спутниковое изображение Maxar той же базы в октябре показывало, что база тогда была полупустой.



Как сообщают в компании, в российский гарнизон прибыло новое подразделение бригадного уровня, состоящее из нескольких сотен единиц бронетехники, включающей БМП, танки, самоходную артиллерию и средства противовоздушной обороны.



Другие изображения Maxar демонстрируют скопления на полигоне "Солоти" в России вблизи украинской границы. Фотографии, сделанные в начале декабря, показывают большую концентрацию военной техники, чем в сентябре.







Также есть фотографии наращивания военных сил в Ельне, российском городе примерно в 260 км к северу от украинской границы, и на полигоне "Погоново" близ Воронежа на юге России.

Напомним, 21 декабря издание Daily Star сообщило, что Россия планирует вторжение в Украину в Сочельник 24 декабря.

22 декабря российское издание заявило, что в РФ и ОРДЛО активно вербуют наемников для войны против Украины.

Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находится 122 тыс. российских военных.

Залужный сообщил, что вдоль границы с Украиной насчитывается около 52 российских батальонно-тактических групп, также наращивание сил РФ происходит в оккупированном Крыму.