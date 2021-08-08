Обнародованы подробности о погибшем в Песках воина

Такая информация размещена на официальном сайте Сумской ОГА, передает Еспресо.TV .

Ярославу было 32 года.



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Семеняка родом из Конотопского района Сумской области.



Служил по контракту с июня 2020 года.



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