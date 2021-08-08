Обнародованы подробности о погибшем в Песках воина
7 августа в результате вражеского обстрела из ПТУР ВОП "Пассат" в донецком пригороде Пески погиб младший сержант воинской части А1376 Ярослав Семеняка
Такая информация размещена на официальном сайте Сумской ОГА, передает Еспресо.TV .
Ярославу было 32 года.
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Семеняка родом из Конотопского района Сумской области.
Служил по контракту с июня 2020 года.
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