Обнародованы подробности гибели украинки, которую на съемочной площадке застрелил американский актер Болдуин
Пистолет, из которого на съемках фильма "Ржавчина" голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил украинского оператора Галину Гатчинс, был заряжен боевыми патронами
Об этом говорится в опубликованных документах суда, сообщает Euronews.com .
В результате трагедии погибла оператор Галина Гатчинс, которая родилась в Украине, а режиссер картины Джоэл Соуза был тяжело ранен.
Отмечается, что за несколько минут до инцидента помощник режиссера заверил Болдуина, что оружие заряжено холостыми патронами. По словам ассистента, он взял пистолет с тележки с реквизитом и тоже не знал о том, что внутри него боевые патроны.
Подготовкой пистолетов на съемках занимаются специалисты по оружию, которые следят за техникой безопасности.
"Абсолютно нормально использовать настоящие пули для тренировки актеров, но это происходит в тире. Боевым патронам нет места на съемочной площадке. Задача специалиста по оружию - убедиться, что актер будет свободно использовать пистолет. О безопасности должны заботиться мы, а не актер", - сказал специалист по оружию Гийом Делуш, который 30 лет работает в Голливуде.
Работники киноиндустрии отмечают, что техникой безопасности на съемках часто пренебрегают, чтобы ускорить процесс и сэкономить.
- Напомним, 22 октября Болдуин во время съемок фильма застрелил оператора Галину Гатчинс .
- Позже Болдуин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки, которая умерла от его выстрела на съемках вестерна "Ржавчина".
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