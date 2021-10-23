Обнародованы подробности гибели украинки, которую на съемочной площадке застрелил американский актер Болдуин

Об этом говорится в опубликованных документах суда, сообщает Euronews.com .

В результате трагедии погибла оператор Галина Гатчинс, которая родилась в Украине, а режиссер картины Джоэл Соуза был тяжело ранен.

Отмечается, что за несколько минут до инцидента помощник режиссера заверил Болдуина, что оружие заряжено холостыми патронами. По словам ассистента, он взял пистолет с тележки с реквизитом и тоже не знал о том, что внутри него боевые патроны.

Подготовкой пистолетов на съемках занимаются специалисты по оружию, которые следят за техникой безопасности.

"Абсолютно нормально использовать настоящие пули для тренировки актеров, но это происходит в тире. Боевым патронам нет места на съемочной площадке. Задача специалиста по оружию - убедиться, что актер будет свободно использовать пистолет. О безопасности должны заботиться мы, а не актер", - сказал специалист по оружию Гийом Делуш, который 30 лет работает в Голливуде.

Работники киноиндустрии отмечают, что техникой безопасности на съемках часто пренебрегают, чтобы ускорить процесс и сэкономить.

Напомним, 22 октября Болдуин во время съемок фильма застрелил оператора Галину Гатчинс .

Позже Болдуин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки, которая умерла от его выстрела на съемках вестерна "Ржавчина".

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