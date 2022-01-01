Обнародованы новые фото Марса, сделанные с китайского орбитального зонда
Государственное космическое управление КНР опубликовало новые снимки Марса, сделанные орбитальным модулем космического зонда "Тяньвень-1"
Об этом сообщает Государственное космическое управление Китая .
На кадрах видна планета, сам зонд и марсоход "Чжужун".
Модуль "Тяньвэнь-1" находится на орбите Марса в 3,5 млн км от Земли 526 дней. Он был запущен 23 июля 2020 года. Фотографии передавались 19 мин. 30 сек.
Китайский марсоход "Чжужун" системы "Тяньвэнь-1" приступил к исследованию 22 мая 2021 года. В июне марсоход начал отправлять видео на станцию "Тяньвэнь-1", которая с орбиты Марса отправляет их на Землю.
- Напомним, 7 августа китайский марсоход "Чжужун" преодолел на Марсе 800 м и сделал новые снимки Красной планеты .
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