Обнародованы имена 166 российских командиров, отдающих преступные приказы в Украине
Расследователи издания "Проект" обнародовали имена 166 российских военных, управляющих полномасштабным вторжением РФ в Украину
Об этом сообщает Проект .
Расследователи назвали имена 166 российских военных, отдающих приказы во время российского вторжения в Украину. Журналисты установили, что реальный боевой опыт до вторжения был только у 39 из них.
По данным "Проекта", перед полномасштабной войной Россия сосредоточила у границ Украины не менее 20% личного состава вооруженных сил РФ по четырем направлениям наступления.
"Проект" выяснил, что в войне против Украины участвуют все подразделения российских вооруженных сил, способные идти в наступление. Это все сухопутные армии - 11 общевойсковых и одна танковая, все наступательные силы воздушно-десантных войск, все соединения разведки, морская пехота всех четырех флотов, самоходная артиллерия, бомбардировочная, штурмовая и истребительная авиация.
Во вторжении также принимает участие 15-я Александрийская мотострелковая бригада из Самарской области – единственное миротворческое соединение РФ, которое она имеет право направлять на разрешение международных конфликтов под эгидой ООН.
- 15 мая ГУР МО обнародовало имена и домашние адреса 2,5 тыс. боевиков из Чечни, участвовавших во вторжении в Украину.
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