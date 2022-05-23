Обнародованы имена 166 российских командиров, отдающих преступные приказы в Украине

Об этом сообщает Проект .

Расследователи назвали имена 166 российских военных, отдающих приказы во время российского вторжения в Украину. Журналисты установили, что реальный боевой опыт до вторжения был только у 39 из них.

По данным "Проекта", перед полномасштабной войной Россия сосредоточила у границ Украины не менее 20% личного состава вооруженных сил РФ по четырем направлениям наступления.

"Проект" выяснил, что в войне против Украины участвуют все подразделения российских вооруженных сил, способные идти в наступление. Это все сухопутные армии - 11 общевойсковых и одна танковая, все наступательные силы воздушно-десантных войск, все соединения разведки, морская пехота всех четырех флотов, самоходная артиллерия, бомбардировочная, штурмовая и истребительная авиация.

Во вторжении также принимает участие 15-я Александрийская мотострелковая бригада из Самарской области – единственное миротворческое соединение РФ, которое она имеет право направлять на разрешение международных конфликтов под эгидой ООН.