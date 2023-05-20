Обнародованы гонорары Ломаченко и Хейни за бой за титул абсолютного чемпиона
Василий Ломаченко получит за бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни $3 млн, а американец заработает $4 млн
Об этом сообщает ESPN .
По данным американского телеканала, гарантированный гонорар Хейни составит $4 млн, а Ломаченко получит на $3 млн.
Однако абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) может оштрафовать атлетическая комиссия штата Невада за инцидент во время церемонии взвешивания в Лас-Вегасе, во время которой он толкнул Ломаченко.
Поединок Хейни – Ломаченко состоится утром 21 мая по киевскому времени и начнется ориентировочно в 7:00.
- 17 мая Ломаченко устроил спор с Хейни из-за обвинений в применении грязных приемов.
- 19 мая Девин Хейни толкнул Василия Ломаченко из Украины во время дуэли взглядов перед боем.
- 20 мая стало известно, что бой Хейни-Ломаченко покажут в Украине в свободном доступе.
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