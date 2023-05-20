Об этом сообщает ESPN .

По данным американского телеканала, гарантированный гонорар Хейни составит $4 млн, а Ломаченко получит на $3 млн.

Однако абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) может оштрафовать атлетическая комиссия штата Невада за инцидент во время церемонии взвешивания в Лас-Вегасе, во время которой он толкнул Ломаченко.

Поединок Хейни – Ломаченко состоится утром 21 мая по киевскому времени и начнется ориентировочно в 7:00.

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