Обнародованы гонорары Фьюри и Уайлдера по супербою в Лас-Вегасе

Об этом сообщает Essentially Sports .

По информации издания, Фьюри предстоит за бой $ 30 млн гарантированного гонорара, а Уайлдеру - $ 20 млн. Кроме этого, боксеры заберут долю доходов от продаж платных трансляций, которые будут распределены в пропорции 60% на 40% в пользу действующего чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе.

Бой Фьюри и Уайлдера было запланировано на 24 июля, но его перенесли на 9 октября из коронавирус у британца.

Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.