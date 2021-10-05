Обнародованы гонорары Фьюри и Уайлдера по супербою в Лас-Вегасе
Британский боксер Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $ 30 млн, а его американский соперник - $ 20 млн
Об этом сообщает Essentially Sports .
По информации издания, Фьюри предстоит за бой $ 30 млн гарантированного гонорара, а Уайлдеру - $ 20 млн. Кроме этого, боксеры заберут долю доходов от продаж платных трансляций, которые будут распределены в пропорции 60% на 40% в пользу действующего чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе.
Бой Фьюри и Уайлдера было запланировано на 24 июля, но его перенесли на 9 октября из коронавирус у британца.
Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.
- 15 сентября стало известно, что украинский боксер Виктор Выхрист 9 октября сразится в андеркарте поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.
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