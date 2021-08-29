Обнародованы фото разгромленной артударами России украинской военной базы в Авдеевке
Основатель и первый командир добровольческого полка "Азов", глава политической партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий опубликовал подборку из 10 фотографий из города Авдеевка Донецкой области
Они появились у него на телеграмм-канале, передает Еспресо.TV .
На них отражены последствия прицельного обстрела гаражной базы украинской армии, где хранилась грузовая и бронетехника.
Попадания были настолько сильными, что пробивали бетон.
Читайте также: В ТКГ объяснили, с чем связан трехчасовой обстрел Авдеевки
Уничтожен военный транспорт, в т.ч. тот, что был на прилегающей территории, которая тоже попала под сокрушительный обстрел
Согласно указанному на фото времени, они были сделаны в первой половине дня 28 августа 2021 года, то есть непосредственно во время обстрела или вскоре после его окончания.
- Напомним, во время этого обстрела были ранены или травмированы 10 украинских военнослужащих .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 31.46Продажа 31.88
- Актуальное
- Важное