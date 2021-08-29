Обнародованы фото разгромленной артударами России украинской военной базы в Авдеевке

Они появились у него на телеграмм-канале, передает Еспресо.TV .



На них отражены последствия прицельного обстрела гаражной базы украинской армии, где хранилась грузовая и бронетехника.



Попадания были настолько сильными, что пробивали бетон.



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Уничтожен военный транспорт, в т.ч. тот, что был на прилегающей территории, которая тоже попала под сокрушительный обстрел



Согласно указанному на фото времени, они были сделаны в первой половине дня 28 августа 2021 года, то есть непосредственно во время обстрела или вскоре после его окончания.





































Напомним, во время этого обстрела были ранены или травмированы 10 украинских военнослужащих .