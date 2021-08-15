Обнародованы фото из дома погибшего мэра Кривого Рога

Об этом передает Еспресо.TV .



На место съезжаются товарищи и коллеги Павлова.



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Работает полиция, территория оцеплена.

















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