Обнародованы фото из дома погибшего мэра Кривого Рога
Днепровский портал "Наш город" опубликовал первые фотографии изнутри частного дома найденного мертвым криворожского городского главы Константина Павлова
Об этом передает Еспресо.TV .
На место съезжаются товарищи и коллеги Павлова.
Читайте также: Найден мертвым мэр Кривого Рога, - СМИ
Работает полиция, территория оцеплена.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.2Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное