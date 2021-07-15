Обнародован безумный гонорар Макгрегора за поражение нокаутом
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор получит за проигранный техническим нокаутом бой против американца Дастина Пуарье $23 млн
Об этом сообщает vRINGe.com .
Несмотря на поражение от Пуарье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 264, Макгрегор получит $23 млн. Ирландцу заплатят $5 млн гарантированного гонорара и $18 млн отчислений от платной трансляции.
Это вторая по величине сумма, полученная ирландцем за выступление в смешанных единоборствах в карьере. За бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова в 2019 году, в котором он также потерпел поражение, Макргегор получил $28,4 млн.
В свою очередь, Пуарье заработал за победу над ирландцем $5,1 млн - $1,5 млн составил гарантированный гонорар и $3,6 млн - отчисления от платной трансляции.
- Напомним, 11 июля Конор Макгрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.
- 14 июля Макгрегору запретили проводить поединки до конца 2021 года из-за травмы.
- 15 июля Конора Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги и поражения в поединке против Дастина Пуарье.
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