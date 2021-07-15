Обнародован безумный гонорар Макгрегора за поражение нокаутом

Об этом сообщает vRINGe.com .

Несмотря на поражение от Пуарье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 264, Макгрегор получит $23 млн. Ирландцу заплатят $5 млн гарантированного гонорара и $18 млн отчислений от платной трансляции.

Это вторая по величине сумма, полученная ирландцем за выступление в смешанных единоборствах в карьере. За бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова в 2019 году, в котором он также потерпел поражение, Макргегор получил $28,4 млн.

В свою очередь, Пуарье заработал за победу над ирландцем $5,1 млн - $1,5 млн составил гарантированный гонорар и $3,6 млн - отчисления от платной трансляции.

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