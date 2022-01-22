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Обнародовано видео стрельбы в ночном клубе "Аура" в Виннице
Винницкий портал "20 минут" опубликовал кадры из местного развлекательного заведения "Аура", где в ночь с 21 на 22 декабря произошла стрельба
Об этом со ссылкой на YouTube-канал издания передает " Еспресо.TV" .
На видео видна драка с участием разных компаний молодых людей, а также слышны злословия и выстрелы из пистолета.
Стрелявшего, напомним, задержало полицейское спецподразделение КОРД .
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