Обнародовано видео еще одного инцидента замглавы МИД Гогилашвили с полицией

Видео обнародовала Украинская правда.

После видео со скандалом, который устроил Гогилашвили на блокпосте в Краматорске, сотрудники полиции передали УП видеозапись другого инцидента с участием замминистра.

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24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили полицейские, чтобы проверить документы. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

Напомним, 11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил от исполнения обязанностей своего заместителя Александра Гогилашвили, который в Донецкой области устроил конфликт с полицейскими на блокпосте.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Денис Монастырский и Кабинет министров должны уволить Александра Гогилашвили.

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