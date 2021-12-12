Обнародовано видео еще одного инцидента замглавы МИД Гогилашвили с полицией
Обнародовано видео еще одного инцидента заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили с патрульными в Киеве
Видео обнародовала Украинская правда.
После видео со скандалом, который устроил Гогилашвили на блокпосте в Краматорске, сотрудники полиции передали УП видеозапись другого инцидента с участием замминистра.
Читайте также: Марина Данилюк-Ярмолаева. Универсальное "е*ало". Кто такой Гогилашвили и как он связан с Кварталом?
24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили полицейские, чтобы проверить документы. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
- Напомним, 11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил от исполнения обязанностей своего заместителя Александра Гогилашвили, который в Донецкой области устроил конфликт с полицейскими на блокпосте.
- 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Денис Монастырский и Кабинет министров должны уволить Александра Гогилашвили.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.13
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное