Обнародовано имя военного, погибшего на Донбассе 19 ноября

Об этом в Facebook сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины.



"В районе Операции объединенных сил получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, наш собрат - старший солдат Мрачковский Уберт Валерьевич. Ему навсегда будет 33 года", - говорится в сообщении.



Уберт Мрачковский служил в 8 отдельном полку специального назначения ССО ВСУ.

Мрачковский впервые попал в Вооруженные силы в 2006 году на срочную службу в 80-ю бригаду. После этого служил в отдельной роте снайперов ВСУ, в 51-й и 128-й бригадах.

Известно, что армиец участвовал в боях за Савур-могилу в составе 51-й отдельной механизированной бригады.



За личное мужество, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу, образцовое исполнение воинского долга 3 ноября 2015 награжден орденом "За мужество" III степени.

Как сообщалось, в четверг, 19 ноября, российские оккупационные войска в зоне операции Объединенных сил в 10 раз нарушили режим прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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