Обнародовано имя украинского военного, погибшего 7 ноября на Донбассе
В субботу, 7 ноября, на Донбассе погиб военный из Львовщины Виталий Павлысько
Об этом сообщает 24-я Отдельная механизированная бригада им. короля Даниила в facebook.
Отмечается, что Виталий Павлыско погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новозвановка.
"Виталий вместе с другими военнослужащими находился на боевых позициях. Именно в этот момент боевики совершили обстрел из 120 мм минометов. Во время обстрела, когда главный сержант Павлысько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие, одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами. В результате Виталий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - сообщили в бригаде.
Виталий Павлыско родился 29 ноября 1973 года, он жил в Яворове Львовской области. У воина остались жена, дочь, сын, отец и мать.
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