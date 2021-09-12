Обнародовано имя погибшего 11 сентября на фронте украинского военного
В субботу, 11 сентября, на Донбассе погиб старший солдат Алексей Куленко из Кировоградской области
Об этом сообщает Общественное .
По словам пресс-секретаря областного военкомата Русланы Францишкевич, Алексей Куленко погиб в Луганской области в результате минометного обстрела. Боец получил осколочное ранение во время боевого дежурства возле села Причепиловка Новоайдарского района.
Алексей Куленко родился 1985 года в селе Покотилово Новоархангельского района.
Был призван на военную службу в апреле 2021 года. Служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне.
У бойца остались отец и трое детей.
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