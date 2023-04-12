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Обнародованные документы Пентагона свидетельствуют, что разведка США собирает данные о Китае, - CNN

12 апреля, 2023 среда
07:10
Мир

Секретные документы Пентагона, обнародованные в сети, раскрывают сбор американской разведкой информации о своих ключевых партнерах и противниках и конкурентах, в том числе Китай

Об этом говорится на сайте CNN.

Отмечается, что некоторые документы, "дающие только общее представление о сборе разведывательной информации США", также указывают на сбор некоторыми чиновниками оборонного ведомства разведывательной информации о Китае — стране, которую Вашингтон считает "самым серьезным долгосрочным вызовом международному порядку".

CNN проанализировала 53 истока документов, все из которых, как представляется, были созданы в период с середины февраля по начало марта.

"Одно из ключевых упоминаний о Китае в разведданных связано с давним американским беспокойством тем, что Китай — близкий стратегический партнер России — предоставит поддержку военным усилиям Кремля в Украине", — утвердили журналисты.

В одном из документов говорится, что Китай может использовать украинские удары по целям в глубине России "в качестве возможности представить НАТО как агрессора и может увеличить свою помощь России, если сочтет, что эти удары были значительными".

"Китай отреагирует более решительно и, скорее всего, увеличит объем и количество материальных средств, которые он готов предоставить России, если украинские удары будут нанесены по объектам, имеющим высокую стратегическую ценность, или если окажется, что они направлены против высшего российского руководства", — цитируют авторы документ.

Дополнительное упоминание о Китае в документах свидетельствует о том, что США следят за разработкой вооружений и военно-морской деятельностью Китая. Также есть данные о том, что американцы собирают информацию о том, как другие страны взаимодействуют с Китаем, используя разведку сигналов.

  • 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
  • Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
  • 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
  • CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
  • Сейчас в Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ.
  • Некоторые из этих документов не прошли проверку на оригинальность , в Белом доме их назвали подлогом. А журналисты Associated Press узнали, что человеком, который опубликовал секретные документы Пентагона в Discord, может быть ребенок .
Китай
США
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