Об этом говорится на сайте CNN.

Отмечается, что некоторые документы, "дающие только общее представление о сборе разведывательной информации США", также указывают на сбор некоторыми чиновниками оборонного ведомства разведывательной информации о Китае — стране, которую Вашингтон считает "самым серьезным долгосрочным вызовом международному порядку".

CNN проанализировала 53 истока документов, все из которых, как представляется, были созданы в период с середины февраля по начало марта.

"Одно из ключевых упоминаний о Китае в разведданных связано с давним американским беспокойством тем, что Китай — близкий стратегический партнер России — предоставит поддержку военным усилиям Кремля в Украине", — утвердили журналисты.



В одном из документов говорится, что Китай может использовать украинские удары по целям в глубине России "в качестве возможности представить НАТО как агрессора и может увеличить свою помощь России, если сочтет, что эти удары были значительными".

"Китай отреагирует более решительно и, скорее всего, увеличит объем и количество материальных средств, которые он готов предоставить России, если украинские удары будут нанесены по объектам, имеющим высокую стратегическую ценность, или если окажется, что они направлены против высшего российского руководства", — цитируют авторы документ.

Дополнительное упоминание о Китае в документах свидетельствует о том, что США следят за разработкой вооружений и военно-морской деятельностью Китая. Также есть данные о том, что американцы собирают информацию о том, как другие страны взаимодействуют с Китаем, используя разведку сигналов.