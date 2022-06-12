Обнародование потерь наводит ужас. Власть не так давит на Запад, как деморализует украинцев, - военный эксперт Жданов
Военный эксперт Олег Жданов считает, что обнародованием потерь украинская власть не столько давит на Запад, чтобы наши партнеры предоставляли нам вооружение, сколько деморализуют украинцев, ведь потери ужасают
Специалист рассказал об этом в эфире Еспресо.
"Объявляя число потерь в войне с Россией, руководство Украины пытается извлечь максимальную выгоду в плане получения вооружения от западных партнеров. Но не они эти потери несут и эта цифра приводит ужас и снижает моральный дух самих украинцев, а не Запада. На мой взгляд, это стратегическая ошибка руководства страны", – отметил Жданов.
Эксперт подчеркнул, что обычно собственные потери в ходе войны умалчиваются, ведь это деморализует.
"К сожалению, наше руководство иногда применяет тактику пиара для того, чтобы держать преференции. Обычно в ходе войны собственные траты остаются секретными, а обнародуются уже после завершения, ведь это сильный деморализующий фактор", - отметил Олег Жданов.
- В разговоре с Марком Фейгиным советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина потеряла в войне с РФ до 10 тыс. военных .
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