Специалист рассказал об этом в эфире Еспресо.

"Объявляя число потерь в войне с Россией, руководство Украины пытается извлечь максимальную выгоду в плане получения вооружения от западных партнеров. Но не они эти потери несут и эта цифра приводит ужас и снижает моральный дух самих украинцев, а не Запада. На мой взгляд, это стратегическая ошибка руководства страны", – отметил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что обычно собственные потери в ходе войны умалчиваются, ведь это деморализует.

"К сожалению, наше руководство иногда применяет тактику пиара для того, чтобы держать преференции. Обычно в ходе войны собственные траты остаются секретными, а обнародуются уже после завершения, ведь это сильный деморализующий фактор", - отметил Олег Жданов.

В разговоре с Марком Фейгиным советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина потеряла в войне с РФ до 10 тыс. военных .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb