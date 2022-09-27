Об этом сообщает The Sun.

По данным британского таблоида, сумма расходов на проведение в Катаре ЧМ-2022 достигла $200 млрд.

Непосредственно на строительство стадионов баз, фан-зон для болельщиков в Катаре потратили всего $6,5 млрд.

Исполнительный директор по коммуникациям турнира Фатима Аль-Нуайми пояснила, что общая сумма $200 млрд является частью амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара.

"Большинство масштабных инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики в 2022 году, такие как новые дороги, метро, ​​аэропорт, отели и другие туристические объекты, были запланированы еще до того, как мы получили право на проведение чемпионата мира по футболу. ", - сказала Аль-Нуайми.

Ранее рекорд удерживала Бразилия, которая на ЧМ-2014 потратила $15 млрд. России ЧМ-2018 стоил $11,6 млрд, на ЧМ-2010 в ЮАР ушло $3,6 млрд, ЧМ-2006 в Германии - $4,3 млрд, ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии – $7 млрд, ЧМ-1998 во Франции – $2,3 млрд, ЧМ-1994 в США – $500 млн.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

15 июня определились все участники финального турнира ЧМ-2022, который осенью пройдет в Катаре.

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