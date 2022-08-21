Об этом сообщает CompuBox в Twitter.

Усик выбросил 712 ударов против 492 у Джошуа. В цель попали 170 ударов украинца против 124 у британца. Наш боксер нанес 397 джебов, 39 из которых оказались точными, у Джошуа 212 джебов, 23 из которых достигли цели. Чемпион оказался лучшим и по количеству силовых ударов – 315 против 280. 131 из них у победителя оказался точным, у его соперника – 101.

Усик одолел Джошуа раздельным решением судей, двое из которых отдали победу украинцу, один – британцу. Александр Усик защитил звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

В ночь на 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.

После победы Усик заявил, что посвящает свой триумф ВСУ и всей Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb