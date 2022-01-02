Обнародован трейлер заключительного сезона сериала "Острые картузы"
Канал ВВС показал трейлер шестого, заключительного сезона сериала "Острые картузы"
Видео опубликовано на канале BBC в YouTube.
В трейлере в замедленной съемке показывают главных персонажей сериала. Дата премьеры пока не разглашается, однако известно, что она запланирована на 2022 год.
"Острые картузы" - сериал о клане Шелби, который действует в Бирмингеме начала двадцатого века. Главные роли в нем играют Киллиан Мерфи, Хелен Маккрори, Джо Коул и Софи Рандл.
В шестом сезоне к своим ролям вернулись все ключевые актеры, включая Тома Харди, Финна Коула и Аню Тейлор-Джой, сыгравшую Джину Грей. Режиссером заключительного сезона стал Энтони Бирн.
Ранее сценарист "Острых картуз" Стивен Найт сообщил, что шестой сезон криминальной саги о Томми Шелби и его семье станет последним. В то же время известно, что сюжет сериала завершится полнометражным фильмом, съемки которого запланированы на 2023 год.
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