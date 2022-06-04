Обнародован позывной "слуги" Тищенко

Об этом сегодня, 4 июня 2022 года, сообщил главный редактор информационно-аналитического портала NikVesti Олег Деренюга на своем телеграм-канале.

"Стал известен позывной Николая Тищенко", - написал журналист.

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При этом он разместил фотографии Тищенко с главнокомандующим ВСУ, генералом Валерием Залужным.

Нардеп стоит рядом с генералом в форме с именной надписью "Титан" на груди.

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